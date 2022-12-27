Лучшие сериалы 2022 года

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В последние недели уходящего года самой обсуждаемой новинкой в мире кино стал сериал Wednesday («Уэнсдэй»). Танец главной героини обрел вирусную популярность в Сети, его повторяют как дети, так и взрослые. Но, помимо этой премьеры, были и другие кинокартины, которые запомнились зрителям. «Вечерняя Москва» поговорила с кинокритиками и собрала подборку лучших сериалов по версии экспертов кино.

«Сергий против нечисти»

Сериал с элементами боевика и фантастики рассказывает про историю священника Сергия, которого отстранили от служения церкви. Именно это лишение стало причиной начала охоты за нечистью.

В процессе ловли главный герой знакомится со следователем Екатериной, которая еще не знает о существовании магического мира. Священник и следователь становятся настоящими напарниками в борьбе со злыми силами — Кощеем и Баюном.

Кинокритик Александр Шпагин обратил внимание, что сериал не дает возможности усомниться в естественности происходящего.

— В сериале продуманы очень сложные ситуации, которые разыгрываются максимально реалистично и убедительно с точки зрения сюжетного положения, — рассказал он. — Человек сразу попадает в русскую, но очень естественную реальность. Это ментально очень русская картина.

Жанр: комедия, ужасы, фэнтези, боевик.

Оценка «Кинопоиска»: 6,4.

«Беспринципные», 2-й сезон

Это сериал для тех, кому интересна внутренняя сторона жизни богатых москвичей. Согласно сюжету, герои картины живут на Патриарших прудах, и каждый их день соткан из нелепостей и неловких ситуаций. Жена знакомится с любовницей мужа, за что чувствует себя виноватой. Муж оправдывается перед ней посредством воображаемой дочери друга. А этот друг толкает на измену своего помощника, потому что таково желание его супруги.

Кинокритик Алексей Двоеглазов выразил мнение, что сериал набирает популярность в Сети и пользователи активно публикуют посвященные проекту мемы.

Жанр: комедия.

Оценка «Кинопоиска»: 7,6.

«Конец света»

Этот сериал, наоборот, переносит зрителя на окраину Москвы, в Чертаново. В истории вновь присутствуют элементы мистической фантастики, и зрители знакомятся с Князем Тьмы.

Он пришел в мир живых, чтобы увидеться со своим сыном. Однако для этого ему необходима помощь сына рядового кассира из супермаркета. Чтобы осуществить задуманное, ему придется наладить отношения с простыми людьми.

— Один из самых хулиганских сериалов, которые выходили на российском стриминге. Здесь в своеобразной форме показаны ходы Мастера и Маргариты, — рассказал Двоеглазов.

Сериал, по мнению эксперта, наполнен искрометным юмором на грани добра и зла, что отлично дополняет сюжет.

Жанр: комедия, фэнтези.

Оценка «Кинопоиска»: 7,5.

«Монастырь»

Сериал расскажет историю молодой девушки Марии. Ее родители — состоятельные люди, поэтому она ни в чем себе не отказывает. На одной из вечеринок главная героиня связывается с неудачной компанией, и теперь ей грозит реальный срок в тюрьме. Ко всему этому ее многомиллионные счета оказываются заблокированными.

Чтобы избежать правосудия и скрыться от преследования, девушка решает уйти в монастырь.

— Этот фильм отличается от «Конца света». Он, наоборот, говорит о приходе к богу, но не без перегибов, — пояснил Двоеглазов.

Жанр: драма.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

«Уэнсдэй»

Ну и куда же без нее. Нашумевшую премьеру не смогли обойти и критики. Двоеглазов рассказал, что история, которую зрители увидели на экране, является привычной для Тима Бертона:

— Он сделал классическую для себя историю с современными веяниями и тенденциями. В картине отразилась критика современного мира и феминизма.

По сюжету главная героиня учится в академии Nevermore. Перед ней возникает сложная задача: нужно освоить экстрасенсорные способности для того, чтобы остановить серийного убийцу и понять, что скрывают ее родители.

Жанр: фэнтези, комедия, криминал, детектив, семейный.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

«1703»

Эта история о молодом опере из Москвы Вадиме, который переводится на службу в Санкт-Петербург, потому что там живет его невеста. Наставником героя становится Гоша Колпаков — персонаж с наклонностями суицидника и мизантропа. Вместе им предстоит расследовать дела об исчезновении трупов молодых девушек из моргов.

Киноэксперт и продюсер Андрей Русанов рассказал, что этот сериал представляет собой необычный и неординарный взгляд на ночной Питер.

— Это некое признание в любви к городу в нестандартной манере, — уверен он.

Жанр: комедия, детектив.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

«Черная весна»

Юношеская драма о 17-летнем Меле и его друзьях. Их жизнь в один момент перевернется с ног на голову, когда главный герой решится отстоять честь своей подруги Анжелы.

В их руки попадает опасное оружие — дуэльные пистолеты, и парни создают опасный клуб «Черная весна», который будет отстаивать законы чести и справедливости. Каждый поединок, организованный в этом клубе, становится испытанием на прочность для их дружбы.

— Это вообще лучшее, что случалось с жанром юношеской драмы в нашей новой истории, — признался Русанов.

Жанр: драма.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.