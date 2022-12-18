Стивену Спилбергу 76 лет: какие фильмы режиссера точно стоит увидеть всем

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18 декабря режиссер Стивен Спилберг празднует день рождения. Легенде кинематографа исполняется 76 лет. «Вечерняя Москва» обсудила с кинопродюсером Андреем Русановым, в чем секрет гениальности режиссера и какие фильмы обязательно стоит посмотреть каждому.

Творческий путь

Кинокарьера Спилберга началась в 1969 году, когда он снял одну из частей фильма «Ночная галерея». Он состоял из трех расширенных новелл, каждая из которых раскрывала отдельные истории.

Также Спилберг срежиссировал вторую часть — «Глаза». Главную роль в картине исполнила Джоан Кроуфорд. Ее героиня является воплощением железной леди, которая руководит огромной компанией, но при этом лишена зрения. Чтобы его вернуть, она готова пойти на все. Даже соглашается на операцию, которая может лишить зрения ее донора.

Дебютным полнометражным фильмом режиссера стал «Шугарлендский экспресс», который рассказывает о двух супругах в бегах.

Успех в киноиндустрии у режиссера случился в 1975–1983 годах, когда на экраны вышли легендарные фильмы:

«Челюсти»;

«Близкие контакты третьей степени»;

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»;

«Инопланетянин»;

«Индиана Джонс и Храм судьбы».

Каждая из этих картин отметилась рекордами — либо по кассовым сборам, либо по наличию «Оскаров».

В 1984–1990 годах режиссер расширяет угол своей деятельности и становится сооснователем компании Amblin Entertaiment. Он пробует себя в новой роли — продюсера фильмов и мультфильмов.

В 90-х режиссер достигает настоящего успеха и признания. Снимает целый ряд картин, которые зарабатывают мировую популярность. Среди них:

«Капитан Крюк» (1991 год);

«Парк Юрского периода» (1993 год);

«Список Шиндлера» (1993 год).

Режиссер не утратил былой популярности и сейчас. В XXI веке он успел снять целый ряд работ, которые нашли отклик в сердцах многих зрителей.

Секрет успеха

Кинопродюсер Андрей Русанов рассказал «ВМ», в чем главный успех режиссера и почему так долго ему удается оставаться на вершине популярности.

— Это гениальный конъюнктурщик, который, несмотря на свой возраст, очень инфантилен. Это тот случай, когда в одном человеке сочетается несочетаемое. Именно он за два года до выхода своего фильма может предугадать, что будет популярно, и сделать это первым, — пояснил Русанов.

Он также обратил внимание, что благодаря Спилбергу в киноиндустрии появилось понятие «блокбастер» (фильм, который на кассовых сборах зарабатывает больше 100 миллионов — прим. «ВМ»). Например, «Челюсти» смогли собрать 260 миллионов. Для 1976 года это были огромные деньги.

— Человек с помощью своего таланта экранизировал очень посредственную книгу, благодаря чему реконструировал правила кинематографа, которые начали использоваться в массовом кино, — отметил Русанов.

Топ-5 фильмов

Эксперт также составил рейтинг фильмов, которые стоит увидеть каждому.

«Империя Солнца» (1987 год)

Фильм рассказывает о Второй мировой войне. Юный англичанин из богатой семьи теряется в Шанхае при вторжении японцев. Он остается совершенно один в момент захвата города. Чуть позже он попадет в лагерь заключенных.

Находясь в вечной борьбе за жизнь, он переживает множество тяжелых моментов.

«Цветы лиловых полей» (1985 год)

По сюжету действия разворачиваются в начале ХХ века в штате Джорджия. Главная героиня — Силия. Ее стремление найти себя в мире, закрытом для нее, превращается в триумф жестокости.

Ее судьбе не позавидует ни одна женщина. Впервые автор картины знакомит зрителей с героиней, когда она ждет ребенка от своего же отца. Дальше по сюжету она будет переживать проблемы и лишения для того, чтобы стать свободной.

— Этот фильм — одна из первых драм о расовом неравенстве. Его Спилберг снял в 1985 году, — заметил Русанов.

«Спасти рядового Райана» (1998 год)

Вновь события Второй мировой войны. Главному герою поручают серьезное задание: он должен отправиться во вражеский тыл, чтобы найти рядового Райана.

Родные братья солдата почти одновременно погибли в сражениях, после этого командование решило отправить его к матери. Однако, чтобы сделать это, предстояло приложить серьезные усилия.

— Хотя у нас и не любят картины, которые прославляют государство и военные машины, но это то, что действительно стоит увидеть, — считает кинопродюсер.

«Мюнхен» (2005 год)

Захватывающий триллер рассказывает об истории смерти израильских спортсменов после Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Служба разведки Израиля разрабатывает целый план по выслеживанию и уничтожению преступников.

«Искусственный разум» (2001 год)

Сюжет фильма рассказывает о соседстве людей с роботами. Их сосуществование не приносит никакого дискомфорта до того момента, пока робот-ребенок Дэвид не начинает проявлять бескорыстные чувства к членам его человеческой семьи.

Нашумевшая премьера

10 сентября 2022 года состоялся дебютный показ фильма «Фабельманы». Картина буквально всколыхнула весь мир. В основу сюжета была положена реальная история режиссера из детства. За написание сценария Спилберг и Тони Кушнер взялись во время пандемии коронавируса.

Эта история расскажет о детстве и юношестве легендарного кинорежиссера. Все, что показано в эпизодах, не является выдумкой: съемки ужастиков в чулане, обезьянка в гостиной — все это было на самом деле, и Спилберг поделился этим со зрителями.