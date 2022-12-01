«Весь мир примкнул к экранам»: почему стоит посмотреть новый сериал Тима Бертона «Уэнздей»

Фото: Уэнздей, Netflix, 2022 год

Сериал Тима Бертона «Уэнздей» поставил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных сериалов Netflix всего за неделю с начала премьеры. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Сергея Сычева, почему новая история семейки Аддамс так понравилась зрителям.

Чем уникален сериал «Уэнздей»

По его словам, мрачные фантазии Тима Бертона и история про семейку Аддамс создали идеальный тандем, который воплотился в новом сериале «Уэнздей».

— Во-первых, продюсером и режиссером сериала стал Тим Бертон. Он один из лучших режиссеров в мире. Его очень любит широкая аудитория. У Бертона идеальное понимание того, как можно совместить авторское начало и абсолютное зрительское кино. Он доказывал это не раз. Его сериал для Netflix ждали очень долго. Кроме того, вселенная семейки Аддамс — это идеальный материал для Бертона. Странно, что он только сейчас решил взяться за эту историю. Лучшего применения его готическим и мрачным фантазиям сложно было найти. Семейка Аддамс и Бертон словно созданы друг для друга, — считает Сычов.

Кинокритик уверен, что интересный сценарий, актерский состав и черный юмор помогли создать идеальный контент. Именно поэтому сериал стал настолько популярным в кратчайшие сроки.

— Сериал снят просто блестяще. Там великолепный актерский состав, в который вошли новые для широкой аудитории лица. Обычно Тим Бертон работает с суперзвездами, а здесь много незасвеченных артистов. Тем не менее в этом и есть свой шарм. Более того, у сериала великолепный сценарий, прекрасные художественные решения, компьютерная графика, черный юмор и детективный готический сюжет. Это практически идеальный контент. Во всем виден почерк Тима Бертона. В результате мы видим большой успех сериала, который совершенно заслуженный, — рассказал эксперт.

Почему сериал стоит посмотреть

Собеседник «ВМ» порекомедовал всем посмотреть новый сериал Тима Бертона. Картина поможет отвлечься от реальности и погрузиться в необычный мир семейки Аддамс:

— Сейчас мир переживает кризис. Сериал «Уэнздей» — это идеальный развлекательный контент. Просмотр сериала помогает максимально уйти от тех проблем, которые существуют в действительности. Весь мир, которому сейчас тяжело жить, примкнул к экранам и срочно стал смотреть «Уэнздей», чтобы немного расслабиться.

История семейки Аддамс

Семейку Аддамс создал американский художник Чарльз Аддамсон в 1938 году. Он придумал вымышленных персонажей для газетных комиксов, которые публиковались в журнале The New Yorker. Они выходили на страницах издания до смерти создателя в 1988 году. Фамилию персонажам дали в честь художника.

Истории о семейке Аддамс относят к черному юмору. Они шуточно отображают «идеальную американскую семью». Многие шутки построены на нетипичном и даже шокирующем поведении членов семьи. Однако герои не понимают, что своими действиями и странным образом жизни вызывают ужас у окружающих.

Однако персонажи семейки Аддамс являются сплоченной и дружной семьей. Они не понимают, почему люди вокруг относятся к ним с опаской. Кроме того, они обладают сверхъестественными способностями.