Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Весь мир примкнул к экранам»: почему стоит посмотреть новый сериал Тима Бертона «Уэнздей»

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Весь мир примкнул к экранам»: почему стоит посмотреть новый сериал Тима Бертона «Уэнздей»
Фото: Уэнздей, Netflix, 2022 год

Сериал Тима Бертона «Уэнздей» поставил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных сериалов Netflix всего за неделю с начала премьеры. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Сергея Сычева, почему новая история семейки Аддамс так понравилась зрителям.

Чем уникален сериал «Уэнздей»

По его словам, мрачные фантазии Тима Бертона и история про семейку Аддамс создали идеальный тандем, который воплотился в новом сериале «Уэнздей».

— Во-первых, продюсером и режиссером сериала стал Тим Бертон. Он один из лучших режиссеров в мире. Его очень любит широкая аудитория. У Бертона идеальное понимание того, как можно совместить авторское начало и абсолютное зрительское кино. Он доказывал это не раз. Его сериал для Netflix ждали очень долго. Кроме того, вселенная семейки Аддамс — это идеальный материал для Бертона. Странно, что он только сейчас решил взяться за эту историю. Лучшего применения его готическим и мрачным фантазиям сложно было найти. Семейка Аддамс и Бертон словно созданы друг для друга, — считает Сычов.

Кинокритик уверен, что интересный сценарий, актерский состав и черный юмор помогли создать идеальный контент. Именно поэтому сериал стал настолько популярным в кратчайшие сроки.

— Сериал снят просто блестяще. Там великолепный актерский состав, в который вошли новые для широкой аудитории лица. Обычно Тим Бертон работает с суперзвездами, а здесь много незасвеченных артистов. Тем не менее в этом и есть свой шарм. Более того, у сериала великолепный сценарий, прекрасные художественные решения, компьютерная графика, черный юмор и детективный готический сюжет. Это практически идеальный контент. Во всем виден почерк Тима Бертона. В результате мы видим большой успех сериала, который совершенно заслуженный, — рассказал эксперт.

Почему сериал стоит посмотреть

Собеседник «ВМ» порекомедовал всем посмотреть новый сериал Тима Бертона. Картина поможет отвлечься от реальности и погрузиться в необычный мир семейки Аддамс:

— Сейчас мир переживает кризис. Сериал «Уэнздей» — это идеальный развлекательный контент. Просмотр сериала помогает максимально уйти от тех проблем, которые существуют в действительности. Весь мир, которому сейчас тяжело жить, примкнул к экранам и срочно стал смотреть «Уэнздей», чтобы немного расслабиться.

История семейки Аддамс

Семейку Аддамс создал американский художник Чарльз Аддамсон в 1938 году. Он придумал вымышленных персонажей для газетных комиксов, которые публиковались в журнале The New Yorker. Они выходили на страницах издания до смерти создателя в 1988 году. Фамилию персонажам дали в честь художника.

Истории о семейке Аддамс относят к черному юмору. Они шуточно отображают «идеальную американскую семью». Многие шутки построены на нетипичном и даже шокирующем поведении членов семьи. Однако герои не понимают, что своими действиями и странным образом жизни вызывают ужас у окружающих.

Однако персонажи семейки Аддамс являются сплоченной и дружной семьей. Они не понимают, почему люди вокруг относятся к ним с опаской. Кроме того, они обладают сверхъестественными способностями.

США Премьеры Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте