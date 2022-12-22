Где посмотреть «Аватар-2: Путь воды» в Москве

Кадр из сериала Аватар / 2009, Lightstorm Entertainment

C 22 декабря в некоторых кинотеатрах РФ начался предпоказ одной из самых долгожданных мировых премьер — «Аватар: Путь воды». Как и в случае с другими западными кинолентами, права на показ новинки приобретены по параллельному импорту у дружественных стран. В каких кинотеатрах столицы уже сегодня можно посмотреть премьеру и сколько стоит сеанс, выясняла «Вечерняя Москва».

Вымышленная вселенная в Москве

Дилемма — выносить «Аватар: Путь воды» на поле новогодней битвы среди остальных релизов или нет — далась представителями московских кинотеатров нелегко, рассказали «ВМ» в кинотеатре «Атлантис Кино». Однако запросов от зрителей на посещение голливудской премьеры было так много, что в ряде студий решили не затягивать с показом.

— С 22 декабря в нашем кинотеатре начался предпоказ «Аватара», — уточнил представитель студии. — На нашем официальном сайте можно даже сегодня приобрести билеты. Качество картинки идеальное — это полноценная кинотеатральная версия, а не «экранка».

Фильм выпущен с хорошим разрешением, объемным звуком формата 5.1, с русским дубляжем, уточнили в компании.

— То есть это такая же версия, как и для остальных стран СНГ. Например, качество фильма у нас ничем не будет отличаться от того, что покажут в Казахстане, Армении, Грузии или Узбекистане — в странах, где «Аватар 2» официально выпущен на русском языке, — уточнили в компании.

Погрузиться в вымышленный мир «Аватара» в «Атлантис Кино» посетители смогут за 890 рублей — столько стоит дневной сеанс. Вечерние и ночные показы колеблются в пределах 1000–1200 рублей.

В кинотеатре уточнили, что в связи с ажиотажем лучше приобретать билеты через онлайн-кассы на официальном сайте, так как их быстро разбирают. И, если прийти за полчаса до трансляции, можно остаться без билета.

Наблюдается большой поток зрителей и в кинотеатр «Киноград», где москвичи и гости столицы смогут погрузиться в мир Джейка Салли — главного героя голливудской премьеры. Средняя стоимость билета на сеанс, как уточнили в кинотеатре, не превышает 500 рублей.

— Ежедневно у нас будет проходить два сеанса «Аватара 2» — в 16:15 и 16:40. Длительность картины — 3 часа 12 минут, в высоком качестве с русским дубляжем, без субтитров, — уточнили в «Кинограде».

Посмотреть киноленту можно в пяти филиалах театра в разных районах столицы и Московской области.

В «Киноасе», расположенном в торговом центре «Щелковский», взглянуть на удивительный мир синих инопланетян горожане и гости столицы смогут аж пять раз. Премьера будет демонстрироваться ежедневно с 10 до 23 часов. Приобрести билеты можно как в кассе заведения, так и на официальном портале. За сеанс придется заплатить 500 рублей.

Параллельный импорт в помощь

В объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» уточнили, что все предпоказы, которые сейчас демонстрируются в кинотеатрах Москвы и регионов, — это версии картины, приобретенные на условиях параллельного импорта.

— Все киносети покупают «Аватар: Путь воды» у дружественных стран, — уточнила представитель сети Елена. — Преимущественно это Армения, Казахстан и другие страны СНГ, которые получают официальную русскоязычную версию картины.

Более того, в тех кинотеатрах, где можно посмотреть голливудскую новинку, сеансы проходят под «чужими» афишами:

— То есть, предположим, вы купили билет на 16 часов, чтобы посмотреть «Аватар», но на афишах будет висеть другая премьера. Чтобы не возникло путаницы, мы рекомендуем приобретать билеты через электронные кассы, где все расписано детально.

Крупные кинотеатры пока не спешат с показом премьеры и планируют это сделать уже в 2023 году. Например, в сети «Люксор» ожидают зрителей не раньше 1 января:

— Любые западные премьеры, которые мы выпускаем у себя в компании, должны быть беспрецедентного качества, с идеальным дубляжем и без субтитров, — рассказал «ВМ» представитель сети.

Если же сети не удастся приобрести версию, которая будет соответствовать требованиям компании, премьерный показ в кинотеатре и вовсе не состоится.