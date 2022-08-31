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Лучше, чем у Бекмамбетова? Чего ждать от американского ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Лучше, чем у Бекмамбетова? Чего ждать от американского ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Фото: Ирония судьбы в Голливуде, 2022 год

Новая интерпретация кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» появится в прокате уже 8 сентября. В России премьерный показ запланирован раньше, чем в зарубежных странах, а создатели истории надеются на крупные кассовые сборы. «Вечерняя Москва» обсудила с киноэкспертами прогнозируемый успех ленты и узнала, действительно ли получится заработать большие средства на показах.

Как рассказал главный редактор Filmz.ru Александр Голубчиков, ожидания авторов картины — большие кассовые сборы в России — скорее всего, не будут оправданны.

— В нынешней ситуации, которая наблюдается в отечественном прокате, рассчитывать на какие-либо существенные доходы от показа картины в кинотеатрах не стоит. Сейчас российская киноиндустрия находится в удручающем состоянии, — прокомментировал Голубчиков.

Он объяснил, что большое количество кинотеатров закрылось, а зрители перестали испытывать интерес к премьерам фильмов. По мнению эксперта, на это повлияли ограничения, к которым привела пандемия.

— Для того чтобы зритель пришел смотреть фильм в кинотеатр, у него должна быть привычка. А за 2,5 года различных ограничений (ковид), когда зритель не мог посещать кинотеатры, у людей снизился интерес к просмотру кино, — сказал эксперт.

Голубчиков добавил, что сейчас любому фильму сложно получить хороший кассовый сбор без качественной рекламной поддержки.

— Это должно быть массированное обсуждение фильма со всех сторон. Сарафанное радио должно сработать так, чтобы человек захотел посмотреть картину в обязательном порядке. О новой картине Вайсберга я ничего подобного не слышал, — отметил кинокритик.

По мнению эксперта, тот успех, который был у ленты «Ирония судьбы. Продолжение», у ремейка Вайсберга не прогнозируется.

— Фильм Бекмамбетова на протяжении долгих лет оставался самым обсуждаемым за новогодним столом и кассовым российским фильмом (пока его не сдвинул «Аватар»), а здесь успех прогнозируется незначительный, — заключил Голубчиков.

В свою очередь киновед и критик кино Александр Шпагин предположил обратное. По его мнению, новый вариант картины будет лучше, чем фильм-продолжение, снятый Бекмамбетовым. Это связано с тем, что режиссер ленты «Ирония судьбы. Продолжение» пытался примерить 70-е годы на сегодняшнюю реальность, что представляет абсурд.

— На мой взгляд, реалии 70-х годов уже никак не накладываются на сегодняшний день, поэтому есть вероятность, что Вайсберг резко перевоплотит какую-то ситуацию из 70-х годов на американский манер, — подчеркнул Шпагин.

И это решение, по словам киноведа, более резонно, чем бессмысленные попытки перевоплотить ситуацию тех же 70-х годов, но в русских реалиях.

Шпагин дополнил также, что главная мысль и идея картины будут отличаться от первоначального варианта фильма. Это связано с тем, что время диктует другие правила.

— Ипполита будут выкидывать уже не потому, что он был совком, как в первой версии фильма, и не потому, что он был новым русским, как во второй версии, где он предстал настоящим «фальшаком», потому что гнался за материальными ценностями, а не духовными, — прокомментировал киновед.

Собеседник «ВМ» объяснил, что сейчас в основе материальные ценности, однако они должны соприкасаться с духовными, потому что у современного поколения нет четкого разделения между этими двумя понятиями.

— Если перевести эту историю на американский манер, то получится совершенно другое кино. Я уверен, Вайсберг не повторит ошибок Бекмамбетова. Он знает, как сделать хорошее кино, которое захочется смотреть, — заключил Шпагин.

Киновед добавил также, что ожидает увидеть на экране «безумие», потому что именно это может привлечь внимание зрителей к новой картине.

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