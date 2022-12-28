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Приметы и советы

Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году 

Анастасия Колоскова
Город
Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году 
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более одного миллиона тонн вторсырья сдали москвичи в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За десять месяцев 2022 года при сортировке было выделено и направлено на переработку рекордное количество вторсырья — более одного миллиона тонн, — рассказал он.

Бирюков отметил, что в прошлом году аналогичный объем собрали за весь год. По его словам, такая динамика свидетельствует об эффективности выбранной в столице стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами.

Заммэра напомнил, что программу раздельного сбора мусора запустили 1 января 2020 года.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в столице есть все условия для сортировки мусора. Так, во дворах и возле социальных объектов установили более 60 тысяч брендированных контейнеров.

Сбор и вывоз мусора осуществляют порядка тысячи мусоровозов, отмеченных соответствующей цветовой индикацией. При этом ежегодно в столице растет интерес к сортировке отходов, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что в столице продолжится реализация программы раздельного сбора мусора.

Экопривычки активно развиваются в нашем обществе, интегрируются в повседневность. Крупные компании продвигают ESG-стратегии производства, активисты задают тренды, направленные на экологичный образ жизни. О главных экотрендах 2022 года — в материале «Вечерней Москвы».

Петр Бирюков Вторсырье Москва Мусор
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