МГТУ имени Баумана подготовил программу для детей в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Московские сезоны

Научная студия МГТУ имени Н. Э. Баумана подготовила для гостей необычную программу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Так, например, москвичей ждет знакомство с робототехникой и трехмерным моделированием.

Ежедневно юные горожане смогут посещать научные практикумы и мастер-классы, играть в лазерные шахматы и узнавать больше о технологиях виртуальной реальности.

Также гости смогут очутиться в Арктике с помощью кабины КамАЗа, который был разработан МГТУ имени Н. Э. Баумана.

По словам проректора по науке и цифровому развитию университета Павла Дроговоза, будущих инженеров необходимо обучать с детства, чтобы у них пробудился интерес к науке и технике.

Всего за годы своей работы МГТУ имени Н. Э. Баумана выпустил свыше 200 тысяч специалистов, которые стали выдающимися конструкторами и известными учеными.

Кроме того, гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут принять участие в различных мастер-классах, где их научат готовить праздничные блюда народов разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».