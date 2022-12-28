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Учительница в Пермском крае замерзла насмерть, возвращаясь с корпоратива

Степан Жирнов
Происшествия
Учительница в Пермском крае замерзла насмерть, возвращаясь с корпоратива
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Пермском крае учительница физкультуры замерзла насмерть на улице, когда возвращалась с корпоратива. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Погибшая работала в лицее № 1 в городе Кунгуре. После праздника, проходившего в местном ресторане, женщина вызвала такси до дома, расположенного на улице Ленина. По неизвестным причинам, водитель проехал мимо адреса и высадил учительницу в поселке Машзавод — в одном из микрорайонов города.

Однако до дома женщина не добралась. Позже ее обнаружили мертвой. По сообщению пресс-службы местного СУ СК, смерть была ненасильственной. По данному факту проводится проверка, сообщило издание 59.Ru.

Другой трагичный случай произошел в подмосковном Раменском. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Не дождавшись выписки, житель Подмосковья самовольно покинул медицинское учреждение. Позже его тело нашли в сугробе — мужчина замерз насмерть.

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