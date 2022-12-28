Автоэксперт Гуляев поддержал предложение вычислять автомобилистов без ОСАГО по камерам

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Вычислять автомобилистов без ОСАГО на российских дорогах по камерам — это хорошая идея. Подобная мера защищает самих водителей. Ведь в случае аварии они должны получать возмещение от страховой компании виновника дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

— Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились и действительно стали бы вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО, — отметил он в комментарии каналу 360.

Автоэксперт уточнил, что в настоящее время наличие ОСАГО проверяют сотрудники ГИБДД, когда останавливают машину.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в России водителей без ОСАГО будут вычислять по дорожным камерам и присылать штрафы. Ранее в рамках этого вопроса проводили лишь эксперименты и внедряли пилотные проекты, передает «Царьград».

С 1 октября вступили в силу новые правила ОСАГО. Новая редакция правил не обязывает информировать страховую компанию о ДТП и собирать личные данные очевидцев. Пострадавшему в ДТП водителю, уехавшему на экспертизу, не надо будет писать отдельное заявление, чтобы получить результаты. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».