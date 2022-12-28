Американские аналитики описали возможные сценарии эскалации противостояния с РФ

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Аналитический центр RAND, который обслуживает военные ведомства США, выпустил доклад о стратегии эскалации Вашингтона в противостоянии с Москвой.

Эксперты назвали главной задачей США «наказывать» и «сдерживать» Россию. При этом американские военные намерены делать это так, чтобы не дать Москве повода прибегнуть к ядерному оружию и не допустить полномасштабной войны между Россией и НАТО.

Доклад центра также назначил РФ ответственной за очередной виток эскалации украинского конфликта.

При этом Вашингтон не рассматривает сценария, согласно которому Россия может нанести удар по территории США.

Американские аналитики предполагают три варианта эскалации. Первый шаг — предположительная атака Москвы на союзника США по НАТО, второй — ответ Вашингтона и третий — реакция России на этот ответ.

Эксперты предложили также четыре сценария боевых действий. Среди них описываются вероятные ответы США на гипотетические удары Москвы по объектам в Польше, уничтожение Россией американского спутника в космосе, целенаправленная атака на военные объекты в странах НАТО и масштабная атака России на американские военные базы в Европе.

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