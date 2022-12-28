Суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, убившего двух девочек в Рыбинске

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Суд в Ярославле приговорил убийцу двух девочек из Рыбинска к пожизненному лишению свободы. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Подсудимый на заседании заявил, что совершил преступление без злого умысла, а из-за наличия у него психического расстройства. Ранее он уже был судим за особо тяжкие преступления, в том числе и за убийства, сообщило РИА Новости.

Преступление, о котором идет речь, произошло в сентябре 2020 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух погибших сестер 2006 и 2011 годов рождения в одной из квартир города Рыбинска Ярославской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре по подозрению в совершении убийства задержали сожителя матери погибших, ранее судимого за особо тяжкие преступления. Мужчина признал свою вину и попытался оправдаться тем, что в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября 2020 года суд арестовал фигуранта уголовного дела.

Подробнее о преступлении — в материале «ВМ».