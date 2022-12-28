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Стали известны гастрономические предпочтения россиян в 2022 году

Александр Афонин
Общество
Стали известны гастрономические предпочтения россиян в 2022 году
Фото: shutterstock

В этом году среди россиян увеличился спрос на азиатскую кухню, соусы и загадочно маленькие заказы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса доставки продуктов «Яндекс. Еда».

— Тренд на все азиатское нашел отражение и в еде — неожиданным интересом в этом году пользовался рисовый вок с курицей. Пользователи заказывали его в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Но погружение россиян в азиатскую кухню на воке не закончилось — большой прирост заказов показал салат с водорослями чука, — говорится в материале.

Также в 2022 году российские пользователи часто заказывали соусы. Лидерами по числу заказов стали сырный, кисло-сладкий, барбекю, чесночный и терияки. Среди блюд наиболее востребованными оказались фаст-фуд и домашняя кухня.

В зависимости от времени суток предпочтения россиян в еде менялись. Так, в обед наблюдалось наибольшее число заказов пиццы. Утром и вечером — салаты и блины соответственно.

Коме того, текущий год отличился необычными заказами. В сервис поступали заявки на доставку одного куска хлеба, салфетки и стаканчика. Среди заказов для самовывоза выделилась маленькая порция васаби.

Накануне сообщалось, что профессия менеджера по продажам стала самой востребованной на отечественном рынке труда в этом году — компании опубликовали около полумиллиона подобных вакансий. По мнению профильных специалистов, на рост популярности сильно повлияла практика импортозамещения.

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