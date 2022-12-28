Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ ликвидировала двоих террористов, готовивших теракт в Чегеме

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ ликвидировала двоих террористов, готовивших теракт в Чегеме
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Чегеме, который готовили двое ранее судимых россиян по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике в среду, 28 декабря.

Злоумышленники были членами террористического сообщества и отбывали наказание в одной колонии. После совершения теракта мужчины планировали отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Задержание террористов проходило под Нальчиком. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. При осмотре места происшествия силовики обнаружили самодельную бомбу, автомат и пистолет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщили на сайте ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ опубликовали данные о ликвидированных в Брянской области украинских диверсантах. У злоумышленников при себе нашли четыре взрывных устройства и пистолеты-пулеметы.

Кабардино-Балкария Следственный комитет ФСБ Нальчик ликвидация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте