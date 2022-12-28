ФСБ ликвидировала двоих террористов, готовивших теракт в Чегеме

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Чегеме, который готовили двое ранее судимых россиян по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике в среду, 28 декабря.

Злоумышленники были членами террористического сообщества и отбывали наказание в одной колонии. После совершения теракта мужчины планировали отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Задержание террористов проходило под Нальчиком. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. При осмотре места происшествия силовики обнаружили самодельную бомбу, автомат и пистолет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщили на сайте ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ опубликовали данные о ликвидированных в Брянской области украинских диверсантах. У злоумышленников при себе нашли четыре взрывных устройства и пистолеты-пулеметы.