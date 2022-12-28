Журналист Владимир Лусканов умер в возрасте 67 лет

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Руководитель информационной службы федерального канала Владимир Лусканов скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в эфире телеканала «Культура».

Трагедия случилась минувшей ночью, причины смерти на данный момент неизвестны.

Лусканов начал свой путь в журналистике еще в 1982 году, сразу после обучения на факультете международной журналистики в МГИМО. Он занимал должность корреспондента в Абхазии и освещал вооруженные конфликты на ее территории. В 1995 году журналист получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» за материалы из Чечни.

Кроме того, он вел свои авторские рубрики о первой российско-чеченской войне. За свою профессиональную деятельность Лусканов получил большое количество наград.