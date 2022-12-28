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Ягудин ответил на требование отца Трусовой не комментировать выступление фигуристки

Полина Долганова
Спорт
Ягудин ответил на требование отца Трусовой не комментировать выступление фигуристки
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на просьбу отца фигуристки Александры Трусовой отстранить его и тренера Татьяну Тарасову от комментаторской работы на соревнованиях, в которых принимает участие его дочь.

— Такие требования со стороны родственников — это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать? — иронично высказался Ягудин.

Он добавил, что никому не позволит высказываться с критикой в адрес Татьяны Тарасовой. Вместо этого, отметил Ягудин, он готов принять весь удар на себя, подытожил фигурист на своей странице в Telegram.

До этого стало известно, что отец фигуристки Александры Трусовой потребовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.

Музыкальный критик Сергей Соседов в четверг, 3 ноября, назвал очередную словесную перепалку фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко «играми в песочнице». По мнению Соседова, противостояние двух спортсменов вызвано «ностальгией по триумфам».

Алексей Ягудин Татьяна Тарасова Александра Трусова
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