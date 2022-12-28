Столица передала социальным организациям 124 помещения

Фото: shutterstock

Столичный департамент городского имущества в этом году подобрал и передал социально ориентированным организациям 124 нежилых помещения. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

— Столица обеспечивает комфортными помещениями социально ориентированные организации, которые проводят важную работу с населением. В их число входят советы ветеранов, муниципальные культурные и досуговые центры, спортивные секции и другие, — отметил руководитель ведомства.

Он уточнил, что общая площадь переданных в этом году объектов составила 25,4 тысячи квадратных метров. Помещения расположены во всех округах города, добавил Максим Гаман.

Так, 31 помещение общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров получили управы районов для организации работы с ветеранами. Спортивно-досуговым и культурным центрам выделили 72 помещения общей площадью 9,1 тысячи «квадратов». В их числе центры «Контакт», «Кентавр», «Мир молодых», объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Южного административных округов и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце ноября сообщалось, что столица передала молодежному центру «Галактика» в оперативное управление помещения на первом этаже новостройки в Кунцеве вместо тех, которые находились в старом здании, а также дополнительные площади в районе Тропарево-Никулино.