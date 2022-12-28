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Стало известно о причинах расставания Леонардо Ди Каприо с Джиджи Хадид

Лейла Алиева
Общество
Стало известно о причинах расставания Леонардо Ди Каприо с Джиджи Хадид
Фото: shutterstock

Одной из последних избранниц популярного актера Леонардо Ди Каприо стала модель Джиджи Хадид. Пару неоднократно видели вместе на светских мероприятиях, однако их отношения продлились недолго.

Близкий к модели источник рассказал, что послужило причиной расставания знаменитостей. В частности, Хадид не смогла приспособиться к ритму жизни актера, который любит часто посещать вечеринки. Девушка больше любит посвящать все время своей маленькой дочке, пишет издание Page Six.

23 декабря Ди Каприо заметили в компании новой избранницы, которой стала 23-летняя модель и актриса Виктория Ламас. Они вместе сели в автомобиль и уехали после мероприятия из клуба Birds Street в Лос-Анджелесе.

Актер Леонардо Ди Каприо выбирает себе в партнерши девушек до 25 лет, а затем бросает их из-за отношения к маме и бабушке. По словам психолога Константина Саркисяна, знаменитость хочет видеть рядом с собой женщину, которую все боготворят. Таким образом, начиная отношения с девушками модельной внешности, он выбирает для себя эталон красоты и предмет обожествления.

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