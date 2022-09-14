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«Заканчивается срок годности»: психолог объяснил манию Ди Каприо к смене женщин

Елена Самойлова
Общество
«Заканчивается срок годности»: психолог объяснил манию Ди Каприо к смене женщин
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Актер Леонардо Ди Каприо выбирает себе в партнеры девушек до 25 лет, а затем бросает их из-за отношения к маме и бабушке. Об этом заявил психолог Константин Саркисян.

— Ни для кого не секрет, что он боготворит свою мать, свою бабушку, и мы практически даже не знаем об отце Ди Каприо. Он во всех интервью всегда подчеркивает тот вклад в его развитие, в его жизнь, которые сделали его мама и бабушка. Он ставит женщину на пьедестал, а мужчина к женщинам относится так, как он относится к своей маме, — объяснил эксперт.

По словам Саркисяна, Ди Каприо хочет видеть рядом с собой женщину, которую все боготворят. Таким образом, начиная отношения с девушками модельной внешности, он выбирает для себя эталон красоты и предмет обожествления.

— Поэтому он всегда выбирает ту женщину, которая на пьедестале, она в пике своей красоты, восхищения и так далее. Но как только у ее красоты и божественности заканчивается срок годности, он выбирает себе другую богиню, — отметил психолог.

Специалист уточнил, что Ди Каприо не просто так обращает внимание исключительно на успешных моделей: будучи успешным мужчиной, он намеренно выбирает себе известных спутниц, передает Пятый канал.

1 сентября сообщалось, что Ди Каприо заметили в обществе украинской модели Марии Береговой. Модель — бывшая супруга потомка Муаммара Каддафи 30-летнего предпринимателя Масуда Абдельхафида.

Девушке всего 22 года, что вполне вписывается во вкусы 47-летнего Ди Каприо, который ни разу не был замечен в отношениях с девушками старше 25 лет.

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