Леонардо Ди Каприо заметили в обществе молодой украинской модели

Фото: Walt Disney Television / CC BY-ND 2.0

Не так давно голливудский актер Леонардо Ди Капри расстался с Камилой Морроне. Однако в одиночестве актер пробыл недолго, недавно его заметили в обществе украинской модели Марии Береговой.

Модель — бывшая супруга потомка Муаммара Каддафи, 30-летнего предпринимателя Масуда Абдельхафида. Девушке всего 22 года, что вполне вписывается во вкусы 47-летнего Ди Каприо, который ни разу не был замечен в отношениях с девушками старше 25 лет. С Морроне актер расстался практически сразу, как ей исполнилось 25.

Сейчас актер отдыхает в Сен-Тропе, где и проводит время с Береговой. Однако попытки журналистов задать паре вопросы об их отношениях пока не увенчались успехом, передает портал Ruposters.

Недавно ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что между партнерами в отношениях разница в возрасте не должна превышать семи лет, иначе могут возникнуть проблемы.

Сваха добавила, что большой разницей в возрасте принято считать разные поколения. По ее словам, в психологии семь лет приравнивается к одному поколению.