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Трамваи на востоке Москвы задерживаются из-за автомобиля, застрявшего на путях

Степан Жирнов
Происшествия
Трамваи на востоке Москвы задерживаются из-за автомобиля, застрявшего на путях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, 2-й Ширяевский переулок Карта всех событий

На востоке Москвы из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 декабря.

Инцидент произошел на Большой Ширяевской улице в районе остановки «Ширяевский переулок». Автомобиль застрял на путях. Из-за этого задерживается отправление маршрутов под номерами 4 и 25.

Траектория следования трамваев временно изменена. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее департамент посоветовал москвичам пользоваться общественным транспортом в преддверии праздников. Связано это с тем, что движение на дорогах столицы будет плотным до 29 декабря.

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