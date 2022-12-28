Пенсионерка из Куровского выиграла на «Авторадио» квартиру в Москве

Фото: пресс-служба мероприятия

Накануне Нового года состоялся главный финал игры «Много денег на Авторадио» с розыгрышем суперприза – квартиры в Москве. 27 декабря во время праздничного марафона удача улыбнулась Татьяне Постник, пенсионерке из города Куровского Московской области. Именно ей дозвонились ведущие, когда на кону оказалась квартира. По условиям игры, вместо гудков в телефоне Татьяны был установлен гимн радиостанци, а сама участница смогла верно назвать прозвучавшую песню – «Три белых коня» из знаменитого фильма «Чародеи», которую экспромтом исполнила Люся Чеботина.

62-летняя Татьяна Постник, несмотря на пенсию, работает в парикмахерской и успевает подрабатывать. У нее два сына, один из них еще студент, и новое жилье точно пригодится. Теперь семья переедет в квартиру стоимостью свыше 10 миллионов рублей в экологически благоприятном юго-западном районе столицы.

— Татьяна, поздравляю вас с этим прекрасным подарком в канун Нового года. Пусть новая квартира принесет вам счастье, любовь, деньги, здоровье. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, как это произошло сейчас, — поздравила слушательницу Люся Чеботина.

В этом сезоне радиостанция раздала пять миллионов рублей частями, а также один и два миллиона целиком. Розыгрыш квартиры в финале года стал настоящим новогодним праздником. В студии радисотанции собрались популярные артисты – Стас Костюшкин, Дмитрий Колдун, Анна Плетнева, Слава, «Город 312», Шура, Filatov & Karas, Хабиб, SOPRANO Турецкого, Burito, Сергей Приказчиков (группа PIZZA), Звонкий, Денис Клявер, Мари Краймбрери и Люся Чеботина. Вместе с ведущими драйв-шоу «Поехали» и шоу «Мурзилки Live» звезды подарили под Новый год отличное настроение, много денег и главный приз.

— Наши друзья-артисты помогли нам разыграть оставшиеся в банке игры деньги и квартиру на юго-западе столицы. Фирменная игра всегда проходит ярко, динамично и честно. Проект продолжится и в следующем году. Будет по-прежнему много денег, что мы подарим – подумаем, но это точно будет что-то большое, нужное и долгожданное, что сделает кого-то еще чуть более счастливым, — говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.