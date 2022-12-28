Вильфанд: Около тысячи опасных погодных явлений произошло в России в 2022 году

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В текущем году в России произошло около тысячи опасных погодных явлений, почти все из которых удалось спрогнозировать. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— За декабрь количество опасных явлений еще не подсчитано. За 11 месяцев их было 935, но можно не сомневаться, что общее количество будет больше тысячи, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что из общего числа опасных явлений синоптики не смогли предсказать лишь четыре процента. По словам Вильфанда, успешность прогноза в 96 процентов является очень высоким показателем. Он демонстрирует степень защищенности населения от опасных явлений в результате своевременных предупреждений.

Синоптик констатировал, что порядка 60 процентов опасных явлений были связаны с осадками и сильным ветром, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Роман Вильфанд сообщил, что последний месяц уходящего года поставил рекорд по осадкам за всю историю инструментальных наблюдений в Москве. По его словам, за этот месяц успели выпасть и снег, и мокрый снег, а также обычный дождь и его ледяная версия. На вечер понедельника, 26 декабря, сотрудники Гидрометцентра отметили 111,6 миллиметра осадков, выпавших в столице за месяц, однако уже на следующий день снова начался снегопад.