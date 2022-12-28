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Песков прокомментировал «мирный план» Украины

Лейла Алиева
В мире
Песков прокомментировал «мирный план» Украины
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

План Украины, который не учитывает вхождение новых регионов в состав РФ, не может быть «мирным». Об этом в среду, 28 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ну, пока нет никакого «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четырех регионов, никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — приводит его слова РИА Новости.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах недавно сообщила, что команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план мирного решения конфликта, который будет включать в себя 10 пунктов. Документ, по данным издания, будет представлен примерно в феврале 2023 года.

21 декабря состоялся визит Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» пыталась выяснить, зачем ему нужна эта поездка, о чем он просил Соединенные Штаты и какие последствия возможны.

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