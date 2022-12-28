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Новогодний Клуб учителей прошел в редакции «Вечерней Москвы»

Оксана Васильева
Общество
Новогодний Клуб учителей прошел в редакции «Вечерней Москвы»
Фото: Вечерняя Москва

В пресс-центре редакции газеты «Вечерняя Москва» 27 декабря прошла предновогодняя встреча Клуба учителей. Основной темой встречи стало празднование Нового года в традициях народов нашей страны.

В декабре Клубу исполнилось 7 лет. «Клуб учителей» создан на базе газеты «Вечерняя Москва» и проекта «Пресса в образовании». Это открытая дискуссионная площадка, где учителя встречаются друг с другом, с интересными людьми, с родителями, с представителями власти и городских структур. В заседаниях Клуба с 2015 года приняли участие более 1000 учителей

Проект «Пресса в образовании» выпускается при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в сотрудничестве с Департаментом образования и науки г. Москвы. Уходящий год был признан Годом культурного наследия народов России. Совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Города Москвы редакция подготовила специальный выпуск «Прессы в образовании», посвященный этому событию. В декабре этого года спецвыпуск был доставлен во все столичные школы. В материалах специального выпуска рассказывается о музыке, ремеслах, традициях и обычаях народов.

Открыло предновогоднюю встречу выступление фольклорного коллектива постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте РФ в г. Москве «Азорава»

Во встрече Клуба учителей приняли участие Игорь Сыромятников, советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, доктор психологических наук, профессор и Ирина Гусенко, старший методист городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы.

На встрече учителя говорили о важности укрепления межнационального мира и сохранение традиций представителей разных народов в москве, а также приняли участие в интеллектуальной игре «Народная мудрость» в которой учителям необходимо было ответить на загадки об обычаях разных народов России.

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