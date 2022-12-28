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«Мы даже больше чем друзья»: стало известно, кто завалил квартиру Бузовой розами

Анастасия Колоскова
Общество
«Мы даже больше чем друзья»: стало известно, кто завалил квартиру Бузовой розами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица Ольга Бузова рассекретила имя человека, подарившего ей шикарные букеты роз, фотографиями которых она недавно похвасталась в социальных сетях.

Подписчики артистки надеялись, что одинокая звезда наконец-то обзавелась влиятельным поклонником. Однако выяснилось, что таким образом исполнительницу порадовал король российской эстрады Филипп Киркоров.

Дружба знаменитостей ни для кого не является секретом. Киркоров неоднократно публично поддерживал Бузову во время непростых периодов ее жизни, в частности скандального расставания с блогером Давой.

— Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше чем друзья, — приводит слова артистки по поводу их отношений с Киркоровым StarHit.

До этого российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что считает Ольгу Бузову самой желанной невестой во всей России.

Медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще. Эксперт предположила, что среди помощниц теледивы могут быть и черные ритуальщицы, которые практикуют кладбищенскую магию.

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