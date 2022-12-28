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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, городской округ Воскресенск, А-108, 245-й километр Карта всех событий

В подмосковном городском округе Воскресенск произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 28 декабря.

По ее словам, авария произошла на 247-м километре трассы А-108 около 10:05. Грузовик МАЗ, за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения, выехал на встречную полосу движения, где врезался в четыре автомобиля.

В результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Другое крупное ДТП произошло на юго-западе столицы. На улице Вавилова в районе дома № 74/22 столкнулись семь автомобилей. Авария попала на видео с камеры внешнего наблюдения.

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