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Трамваи на юге столицы задерживаются из-за ДТП на путях

Степан Жирнов
Происшествия
Трамваи на юге столицы задерживаются из-за ДТП на путях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На юге Москвы из-за ДТП на путях задерживаются трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 декабря.

Авария произошла на Варшавском шоссе, в районе остановки «Стадион «Труд». Из-за столкновения автомобилей задерживаются трамваи под номерами 3, 16, 47 и 49.

Маршруты следования транспорта временно изменены. Москвичей призвали быть бдительными и слушать объявления водителей, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее из-за застрявшего на путях автомобиля задерживались трамваи под номерами 4 и 25 на Большой Ширяевской улице. Инцидент произошел в районе остановки «2-й Ширяевский переулок». На данный момент движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Москва ДТП Трамваи Донской район Южный административный округ (ЮАО)
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