Движение трамваев по Большой Ширяевской улице восстановили

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва, Большая Ширяевская улица Карта всех событий

Движение трамваев по Большой Ширяевской улице на востоке Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Ширяевской улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что интервалы отправления маршрутов под номерами 4 и 25 были увеличены из-за автомобиля, застрявшего на путях в районе остановки «2-й Ширяевский переулок».

Ранее департамент посоветовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом в предпраздничное время. Связано это с тем, что движение на дорогах Москвы будет плотным до 29 декабря.