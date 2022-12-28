Португальская певица Линда де Суза скончалась в возрасте 74 лет

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Португальская певица Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, более известная как Линда де Суза, умерла в возрасте 74 лет во Франции. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на агента исполнительницы.

— Популярная португальская певица скончалась сегодня утром в больнице в Нормандии от легочной недостаточности на фоне заражения коронавирусом, — цитирует сообщение РИА Новости.

Де Суза родилась 22 февраля 1948 года в Португалии, но с 1969 года проживала во Франции, где ее музыка была очень популярна в 1980-е годы.

Она исполняла популярные песни и песни в стиле фолк на португальском и французском языках, кроме музыкальной карьеры, также публиковала книги и снималась в кино.

Ее автобиография «Картонный чемодан» (1984), в которой она описала свой непростой путь к карьере певицы, имела большой успех и была продана тиражом в два миллиона копий. За ней последовал ряд других романов, также имевших успех.