Собянин открыл новый скоропомощной стационарный корпус ГКБ имени Вересаева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 декабря, открыл новый скоропомощной стационарный комплекс ГКБ имени В. В. Вересаева, который расположился на Лобненской улице.

— С этого дня в Москве стартует новый стандарт оказания больничной экстренной помощи. Речь идет о новом стандарте создания таких зданий, проектировании, оборудовании, которое включает самое современное диагностическое, хирургическое оборудование, гибридные операционные, которые могут проводить операции по нескольким нозологиям одновременно, — сказал глава города.

Мэр отметил, что данный стандарт также подразумевает новый подход при работе с пациентом. Новые комплексы будут работать по системе «врач к пациенту», что позволит сопровождать москвичей на всех этапах лечения. По словам Собянина, в 2023 году в городе откроется еще пять подобных медучреждений.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вересаева Игорь Парфенов добавил, что на данный момент подходит к концу капитальный ремонт корпуса № 1. После открытия в нем будут сконцентрированы отделения хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления МЖД. Также глава города сообщил о начале работы второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.