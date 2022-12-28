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Мужчина пострадал после схода наледи с крыши на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина пострадал после схода наледи с крыши на западе Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, Инициативная улица Карта всех событий

На западе столицы мужчина пострадал в результате схода ледяной массы с крыши нежилого здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 28 декабря.

По ее словам, инцидент произошел на улице Инициативной днем в среду, 28 декабря. В результате схода наледи с крыши мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку. Также ведомство установит личности всех ответственных за очистку крыши нежилого здания от снега.

— По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — резюмировала Нефедова.

Другая трагедия произошла в подмосковном Красногорске. Подросток погиб в результате падения снежной массы с крыши частного дома.

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