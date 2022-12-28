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В Москву поставили еще 33 новых электробуса российского производства

Георгий Соланович
Город
В Москву поставили еще 33 новых электробуса российского производства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва завершила приемку 33 новых электробусов российского производства, они выйдут на маршруты в ближайшее время, заявил в среду, 28 декабря, заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Российские производители наладили новые цепочки поставок, поэтому смогут и дальше поставлять подвижной состав. Завершена приемка 33 новых электробусов российского производства. В ближайшее время они выйдут на маршруты города, — сказал Ликсутов.

Он отметил, что в следующем году Москва ожидает еще 500 новых машин, а также рассматривает возможность закупки нескольких десятков электробусов малого класса.

В Telegram-канале Дептранса добавили, что в данный момент на городских маршрутах курсируют 1050 электробусов.

В 2022 году столичный парк наземного общественного транспорта также пополнился новыми электробусами. Так, москвичей начали перевозить 22 более комфортных электробуса.

Кроме того, в этом году в столице установили 34 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. Еще 200 таких станций появятся в городе в следующем году.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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