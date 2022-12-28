Мишустин: Негативные прогнозы западных аналитиков об экономике России не сбылись

Фото: Пресс-служба Госдумы

Негативные прогнозы в отношении российской экономики, которые были даны многими экспертами и западными аналитиками, не воплотились в жизнь. Об этом в среду, 28 декабря, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным Министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около двух процентов к аналогичному периоду прошлого года — чуть более двух процентов, — сказал он.

Премьер добавил, что многие сферы в этом году показали положительные результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.

14 декабря сообщалось, что в третьем квартале текущего года ВВП России сократился на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже предварительной оценки в четыре процента. В то же время оценка сокращения ВВП во втором квартале не изменилась.

15 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что уровень бедности в стране снизился до 10,5 процента. По его словам, Кремль осознает свои возможности, а потому продолжит идти вперед.