Путин заявил о снижении уровня бедности в России до 10,5 процента

Фото: Администрация президента РФ

Уровень бедности в России снизился до 10,5 процента, движение идет в верном направлении. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил президент России Владимир Путин.

— А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8 процента в номинале. В номинале — хочу это подчеркнуть. И еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, что позволило сократить и уровень неравенства немножко, — заявил он.

По словам главы государства, власти России поставили перед собой две основные задачи: добиться снижения уровня бедности и неравенства, а также продолжить политику развития. Свои возможности страна осознает, добавил Путин, а потому продолжит идти вперед, передает официальный сайт Кремля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении новых средств на поддержку многодетных семей. Так, власти страны выделили более 362,5 миллиона рублей на эту инициативу. Размер такого пособия, как уточняется, эквивалентен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе.

До этого сообщалось, что Госдума в третьем чтении утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7 процента ВВП соответственно. В документе сообщается, что доходы на 2023 год составят 26,13 триллиона рублей.