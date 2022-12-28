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«Адольф вами гордился бы»: Захарова раскритиковала премьера Эстонии за призыв к украинцам

Александр Афонин
В мире
«Адольф вами гордился бы»: Захарова раскритиковала премьера Эстонии за призыв к украинцам
Фото: МИД РФ

Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к украинским беженцам, согласно которому им следует учить эстонский язык, доказывает «расчеловечивание» Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 декабря.

— Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Причиной для критики стали слова Каллас с призывом к украинским беженцам учить эстонский язык. По словам премьера, Таллин не хотел бы, чтобы в стране появилась новая община, которая не говорит на национальном языке.

До этого Мария Захарова заявила, что на призывы киевского режима об исключении России из ООН реагировать не стоит. Дипломат напомнила, что украинское государство переживало разных деятелей в своей истории, которые «полностью развалили страну, подвинули ее на край катастрофы».

Украина Эстония Мария Захарова
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