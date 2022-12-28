«Собака лает, караван идет»: Захарова ответила на призыв Киева исключить Россию из ООН

Фото: МИД РФ

На призывы киевского режима об исключении России из ООН реагировать не стоит. Об этом в среду, 28 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать, — пояснила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что украинское государство переживало разных деятелей в своей истории, которые «полностью развалили страну, подвинули ее на край катастрофы».

В понедельник, 26 декабря, Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации». Помимо этого, министерство обвинило Россию в использовании права вето в Совбезе. Членство в ООН предоставляют «миролюбивым государствам» по рекомендации Совета Безопасности и решению Генеральной ассамблеи.

До этого Захарова отреагировала на решение переименовать улицу в Харьковской области. Так, она вспомнила цитату из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».