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«Собака лает, караван идет»: Захарова ответила на призыв Киева исключить Россию из ООН

Араз Салехов
В мире
«Собака лает, караван идет»: Захарова ответила на призыв Киева исключить Россию из ООН
Фото: МИД РФ

На призывы киевского режима об исключении России из ООН реагировать не стоит. Об этом в среду, 28 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать, — пояснила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что украинское государство переживало разных деятелей в своей истории, которые «полностью развалили страну, подвинули ее на край катастрофы».

В понедельник, 26 декабря, Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации». Помимо этого, министерство обвинило Россию в использовании права вето в Совбезе. Членство в ООН предоставляют «миролюбивым государствам» по рекомендации Совета Безопасности и решению Генеральной ассамблеи.

До этого Захарова отреагировала на решение переименовать улицу в Харьковской области. Так, она вспомнила цитату из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».

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