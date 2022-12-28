Как помочь собаке пережить фейерверки в новогодние праздники

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До Нового года, традиционно сопровождающегося взрывами петард, хлопушек и фейерверков, осталось три дня. Собаки, независимо от размера и породы, боятся громких звуков и вспышек света. Как помочь питомцу пережить это непростое время — в материале «Вечерней Москвы».

Где натренировать собаку на спокойное восприятие вспышек:

— любая открытая местность, желательно за городом.

Как проводить тренировку:

— в темное время суток привести собаку на открытую территорию;

— дать питомцу освоиться и привыкнуть к темноте;

— на почтительном расстоянии поставить и зажечь небольшой фейерверк (рекомендуется настольный фонтан — он практически не издает звуков);

— подвести животное к источнику света на расстояние двух-трех метров и дать ей освоиться.

Где натренировать собаку на спокойное восприятие звуков:

— подойдет любое место, даже квартира.

Как проводить тренировку:

— с некоторой периодичностью ронять в разных местах вилки или ложки, неожиданно повышать и понижать звук у телевизора, компьютера или магнитофона;

— дать собаке привыкнуть к звукам и понять, что они кратковременны;

— перейти к тренировкам в «полевых условиях» — дать собаке привыкнуть к темноте, дернуть хлопушку.

После того как собака привыкнет и к звукам, и к шуму, можно начать совмещать тренировки.

Как еще помочь собаке преодолеть новогодний стресс:

— за несколько недель до Нового года начать давать собаке успокоительные препараты;

Наиболее качественные успокоительные:

— валерьянка;

— пустырник;

— страстоцвет;

— «Стоп стресс»;

— порошок «Анотен»;

— «Стрессовит»;

— растительный препарат «Кот Баюн» (для небольших собачек);

— препараты марки Adaptil на основе феромонов.