Проще, чем кажется: как помочь собаке пережить фейерверки в новогодние праздники
Сюжет:Проще, чем кажется
До Нового года, традиционно сопровождающегося взрывами петард, хлопушек и фейерверков, осталось три дня. Собаки, независимо от размера и породы, боятся громких звуков и вспышек света. Как помочь питомцу пережить это непростое время — в материале «Вечерней Москвы».
Где натренировать собаку на спокойное восприятие вспышек:
— любая открытая местность, желательно за городом.
Как проводить тренировку:
— в темное время суток привести собаку на открытую территорию;
— дать питомцу освоиться и привыкнуть к темноте;
— на почтительном расстоянии поставить и зажечь небольшой фейерверк (рекомендуется настольный фонтан — он практически не издает звуков);
— подвести животное к источнику света на расстояние двух-трех метров и дать ей освоиться.
Где натренировать собаку на спокойное восприятие звуков:
— подойдет любое место, даже квартира.
Как проводить тренировку:
— с некоторой периодичностью ронять в разных местах вилки или ложки, неожиданно повышать и понижать звук у телевизора, компьютера или магнитофона;
— дать собаке привыкнуть к звукам и понять, что они кратковременны;
— перейти к тренировкам в «полевых условиях» — дать собаке привыкнуть к темноте, дернуть хлопушку.
После того как собака привыкнет и к звукам, и к шуму, можно начать совмещать тренировки.
Как еще помочь собаке преодолеть новогодний стресс:
— за несколько недель до Нового года начать давать собаке успокоительные препараты;
Наиболее качественные успокоительные:
— валерьянка;
— пустырник;
— страстоцвет;
— «Стоп стресс»;
— порошок «Анотен»;
— «Стрессовит»;
— растительный препарат «Кот Баюн» (для небольших собачек);
— препараты марки Adaptil на основе феромонов.