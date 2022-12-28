Жители Петербурга увидят мощный звездопад Квадрантиды

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Петербуржцы с 28 декабря по 12 января станут свидетелями мощного звездопада Квадрантиды. Его пик активности придется в ночь на 4 января — жители Северной столицы смогут увидеть до 110 падающих «звезд» в час. Об этом рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе.

Эксперт рассказал, при каких условиях явление можно будет увидеть.

— Нужно, конечно, чтобы было ясное небо, чтобы было темно. То есть это не центр города или какие-то освещенные места. То есть нельзя, условно говоря, во дворе-колодце пытаться увидеть. Никакое оборудование не нужно, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

Вибе добавил, что для любого метеорного потока важно, чтобы ночь была безлунной.

С 21 декабря Центр современного искусства М'АРС и компания «ИнтеркосмосМедиа» проводят мультимедийную интерактивную выставку «Реальный космос».