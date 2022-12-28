Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители Петербурга увидят мощный звездопад Квадрантиды

Ирина Игнатенко
Общество
Жители Петербурга увидят мощный звездопад Квадрантиды
Фото: https://pixabay.com

Петербуржцы с 28 декабря по 12 января станут свидетелями мощного звездопада Квадрантиды. Его пик активности придется в ночь на 4 января — жители Северной столицы смогут увидеть до 110 падающих «звезд» в час. Об этом рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе.

Эксперт рассказал, при каких условиях явление можно будет увидеть.

— Нужно, конечно, чтобы было ясное небо, чтобы было темно. То есть это не центр города или какие-то освещенные места. То есть нельзя, условно говоря, во дворе-колодце пытаться увидеть. Никакое оборудование не нужно, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

Вибе добавил, что для любого метеорного потока важно, чтобы ночь была безлунной.

С 21 декабря Центр современного искусства М'АРС и компания «ИнтеркосмосМедиа» проводят мультимедийную интерактивную выставку «Реальный космос».

звездопад Астрономия Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте