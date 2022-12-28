Роскачество сообщило о снятии с продаж в магазинах игрушек Хагги Вагги

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Российские интернет-магазины и маркетплейсы начали снимать с продаж детские игрушки Хагги Вагги после обнаружения в них опасных химических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

— Практически все крупные участники рынка онлайн-ретейла незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили, — говорится в сообщении.

Помимо этого, руководство интернет-магазина Elmers-mama намерено рассмотреть вопрос изменения критериев при проверке качества товаров на приемке.

Ретейлер «Детский мир», в свою очередь, запросил у производителей результаты испытаний после выявленных проблем. Без подтверждения положительных результатов сеть не будет распространять продукцию, отметили на сайте Роскачества.

О выявленных опасных химических веществах в игрушках Хагги Вагги стало известно 20 декабря. По данным Роскачества, проблема была обнаружена у 89 процентов исследованных товаров.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала «ВМ», почему Хагги Вагги стал популярным у детей. По ее словам, подрастающее поколение всегда тянется к персонажам популярных мультиков или компьютерных игр.