Борьба со страхами: почему дети любят Хагги Вагги и другие отталкивающие игрушки

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Хагги Вагги стал популярным у детей, потому что помогает им бороться со своими страхами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, дети всегда тянутся к персонажам популярных мультиков или компьютерных игр. Так устроена их психика.

— Дети подвержены трендам. Если что-то хорошо рекламируется или есть у друзей, то они тоже хотят это попробовать. Хагги Вагги — страшная и отталкивающая игрушка в понимании взрослых, но притягательная для детей. Им всегда нравились Бабки-ежки и Кощеи Бессмертные. Это зависит от того периода, в который живет ребенок. А также от того, какие мультики в этот момент популярны, — рассказала она.

Психолог считает, что взаимодействие со страшным Хагги Вагги позволяет детям бороться со своими внутренними страхами.

— Этот «зверек» нападает и поедает всех, кто находится на фабрике игрушек. Многие дети играют в эту современную компьютерную игру. Отмечу, что дети не боятся этого персонажа, хотя он жуткий на вид. Кроме того, они его высмеивают. Это позволяет детям бороться со своими внутренними страхами, — заявила она.

Ранее психолог семейного центра «Планета семьи» Анна Карпова развеяла мифы о воспитании детей. По ее словам, ребенок — это отдельный человек со своим характером и темпераментом. Причинами непослушания могут быть, например, усталость, обида, плохое самочувствие, считает специалист.

Она подчеркнула, что нужно отказаться от стереотипов, что парни не плачут, мальчики в куклы не играют, девочки должны носить платья. Эти суждения влияют на развитие и самоощущение ребенка. Объясняйте детям, что проявлять эмоции — это нормально.