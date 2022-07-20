Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Борьба со страхами: почему дети любят Хагги Вагги и другие отталкивающие игрушки

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Борьба со страхами: почему дети любят Хагги Вагги и другие отталкивающие игрушки
Фото: shutterstock

Хагги Вагги стал популярным у детей, потому что помогает им бороться со своими страхами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, дети всегда тянутся к персонажам популярных мультиков или компьютерных игр. Так устроена их психика.

— Дети подвержены трендам. Если что-то хорошо рекламируется или есть у друзей, то они тоже хотят это попробовать. Хагги Вагги — страшная и отталкивающая игрушка в понимании взрослых, но притягательная для детей. Им всегда нравились Бабки-ежки и Кощеи Бессмертные. Это зависит от того периода, в который живет ребенок. А также от того, какие мультики в этот момент популярны, — рассказала она.

Психолог считает, что взаимодействие со страшным Хагги Вагги позволяет детям бороться со своими внутренними страхами.

— Этот «зверек» нападает и поедает всех, кто находится на фабрике игрушек. Многие дети играют в эту современную компьютерную игру. Отмечу, что дети не боятся этого персонажа, хотя он жуткий на вид. Кроме того, они его высмеивают. Это позволяет детям бороться со своими внутренними страхами, — заявила она.

Ранее психолог семейного центра «Планета семьи» Анна Карпова развеяла мифы о воспитании детей. По ее словам, ребенок — это отдельный человек со своим характером и темпераментом. Причинами непослушания могут быть, например, усталость, обида, плохое самочувствие, считает специалист.

Она подчеркнула, что нужно отказаться от стереотипов, что парни не плачут, мальчики в куклы не играют, девочки должны носить платья. Эти суждения влияют на развитие и самоощущение ребенка. Объясняйте детям, что проявлять эмоции — это нормально.

Дети Психология Игрушки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте