Шесть главных мифов о воспитании детей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С начала года более 4,5 тысячи человек обратились в столичные семейные центры с вопросом, как правильно воспитывать ребенка. Специалисты часто сталкиваются со стереотипами о развитии детей. Порой родители опираются на советы старшего поколения или собственный опыт взросления, образ которого укоренился в их сознании. Психолог семейного центра «Планета семьи» Анна Карпова развеяла мифы о воспитании детей.

Дети должны делиться с родителями всем, что с ними происходит

Уровень откровенности с родителями зависит от возраста ребенка. С детьми важно обсуждать их мысли, чувства и поступки других людей. Например, он увидел на детской площадке, как ребята не поделили игрушку, в процессе ссоры один мальчик толкнул другого. Обсудите эту ситуацию, объясните их поведение с разных позиций. В переходном возрасте детям свойственно отдаляться от родителей. Они нуждаются в личном физическом и эмоциональном пространстве, у них появляются секреты. В этот период родителю важно суметь перестроиться и стараться ненавязчиво поддерживать доверительные отношения с подростком.

Ребенок должен сам делать уроки

Чтобы у детей появились навыки для самостоятельного обучения, требуется период сопровождения. В это время мамам и папам следует помогать ребенку выполнять домашнее задание. После окончания начальной школы дети уже могут самостоятельно делать уроки — без участия и контроля родителей.

Непослушание указывает на то, что родитель не справляется

Ребенок — это отдельный человек со своим характером и темпераментом. Причинами непослушания могут быть, например, усталость, обида, плохое самочувствие.

Ребенок должен доедать свою порцию

В основном дети не съедают порцию полностью, потому что уже наелись. Если вам кажется, что малыш недоедает из-за проблем со здоровьем, то следует обратиться к детскому диетологу или нутрициологу.

Смартфоны приносят детям только вред

Запретить ребенку пользоваться смартфоном сложно, но стоит контролировать, сколько времени он проводит с телефоном в руках и что смотрит. Можно использовать, например, функцию «Родительский контроль», которая позволяет оградить детей от не подходящей им по возрасту информации.

Мальчики не должны плакать, а девочки должны играть в куклы

Старайтесь отказываться от стереотипов, что парни не плачут, мальчики в куклы не играют, девочки должны носить платья. Эти суждения влияют на развитие и самоощущение ребенка. Объясняйте детям, что проявлять эмоции — это нормально. Поощряйте интерес ко всем игрушкам. Наблюдайте за ребенком: возможно, заинтересованность куклой у мальчика говорит о том, что ему не хватает вашего внимания и нежности.

— Задача родителей — создать для детей условия для разностороннего и гармоничного развития, поддерживать их, принимать такими, какие они есть. Каждый ребенок по-своему уникален, поэтому в воспитании не стоит руководствоваться стереотипами. Станьте союзниками, и тогда он сможет стать счастливым, — рассказала психолог семейного центра Анна Карпова.

Случай из жизни центра

В семейный центр обратилась Ирина, мама 3-летнего Виктора. Женщина жаловалась, что сын стал хуже себя вести, не слушается ее и капризничает. Из-за этого мама не может совладать с эмоциями и повышает голос. Ирине кажется, что она не справляется с воспитанием ребенка.

Специалисты пригласили маму на консультации психолога. На встречах Ирине объяснили, что сейчас ребенок проходит кризис трех лет, становится настойчивее, нуждается в большем внимании родителей. Женщине помогли научиться контролировать эмоции. Одна из рекомендованных техник — посчитать вслух от десяти до одного, выйти из комнаты, сделать семь шагов назад. Ребенок видит, что мама берет перерыв, и учится у нее правильно реагировать.

Также Ирине порекомендовали объяснять ребенку в более доступной форме, почему нужно что-то сделать. Например, «Не выходи на дорогу — там ездят машины», «Не трогай утюг — он горячий». В момент эмоционального всплеска у ребенка маме следует сохранять спокойствие и использовать такие фразы, как «Когда ты закончишь плакать, приходи, и мы поиграем вместе», «Я понимаю, что ты расстроен».

Со временем Виктор стал послушнее. Ирина старается уделять больше внимания сыну, проявляет нежность и ласку.

— Благодаря психологу семейного центра я наладила контакт с ребенком. Витя стал покладистее, реже капризничает. На занятиях я научилась сохранять спокойствие, договариваться с сыном и переключать его внимание. Стараюсь предлагать ему альтернативу какому-то занятию или желанной игрушке, — сказала Ирина.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

В семейных центрах оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров:

осуществляют психологические консультации;

налаживают детско-родительские отношения;

оказывают правовую помощь;

работают с подростками;

проводят тренинги и развивающие занятия.

Кроме того, в учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.