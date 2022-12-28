«Я верю, что она у меня будет»: Бузова призналась, что хотела бы завести семью

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Российская певица Ольга Бузова хотела бы в будущем завести семью, она уверена, что рано или поздно это случится. Такое признание артистка сделала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Семью. И я еще верю, что она у меня будет, — сказала Бузова, отвечая на вопрос журналиста, что она хотела бы добавить в свою жизнь.

Певица отметила, что она умеет слушать других людей. В свое время на ее груди плакали многие. По словам собеседницы «ВМ», она хотела бы в будущем сохранить все то, что имеет сейчас.

Говоря о трудностях в построении личной жизни, Бузова заявила, что это лишь отговорки. Зачастую мужчины просто ищут себе оправдание, а те, кто ищут возможность — всегда ее найдут:

— Да это все отговорки! Мужчины! Вы ищете себе оправдание: мол, к ней не подступиться, у нее такой график. Кто хочет найти возможность, всегда найдет. Я всегда найду время для тех, кто мне нужен и кому я нужна, — заключила артистка.

Также Бузова поделилась с «ВМ» своими планами на предстоящий Новый год. По ее словам, сперва она отыграет концерт в ресторане, после чего она сразу же поедет обратно к себе домой, где исполнит давнюю традицию.