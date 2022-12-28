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Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд из Москвы

Александр Афонин
Общество
Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд из Москвы
Фото: Unsplash

Российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду, 28 декабря.

— Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд, аэропорт Утапао. 27 декабря 2022 года состоялся первый прямой рейс Red Wings из Москвы, аэропорт Домодедово в Таиланд аэропорт Утапао. Рейс прибыл в среду, 28 декабря, в Таиланд... На борту первого судна находилось 410 пассажиров — говорится в сообщении.

Планируется, что Red Wings будет осуществлять еженедельные авиаперевозки по данному направлению. В сторону Таиланда самолеты начнут летать по вторникам и пятницам, обратно — по средам и субботам. Продолжительность полета составит десять часов, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска. Полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

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