«Аэрофлот» запустит регулярные полеты из Москвы в Кировск с 30 декабря

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря текущего года запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 14 декабря.

— «Аэрофлот» открывает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска, центра горнолыжного спорта в Заполярье. Полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 28 января 2023 года. Они будут совершаться четыре раза в неделю, но с 21 февраля планируется запустить ежедневное авиасообщение.

13 декабря федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 декабря. Решение касаются воздушных гаваней в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.