Минцифры выступило против запрета на выезд за границу IТ-специалистов

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Минцифры РФ выступает против ограничений на выезд IТ-специалистов за границу, такие меры в текущей ситуации были бы «вредными», заявил глава министерства Максут Шадаев в среду, 28 декабря.

— Мы считаем, что тут ограничений никаких не нужно — в этой ситуации они будут вредными. Мы за то, чтобы не вводить жестких ограничений и уж тем более ограничивать выезд за границу, — сказал он во время онлайн-встречи с представителями отрасли.

По словам Шадаева, министерство выступает за возвращение IT-специалистов в Россию. Айтишники также могут продолжить работать за границей, но на российские компании, передает слова министра ТАСС.

В начале ноября Шадаев снова выступил против применения ограничений в адрес тех IT-специалистов, которые покинули территорию России. Кроме того, министр сообщил, что ведомство формирует условия программы возвращения в Россию покинувших страну IT-специалистов. По его словам, в такой ситуации не стоит вопрос «экономических условий» — специалисты должны понимать, что им «нечего бояться» в России.