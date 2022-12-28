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Киберэксперт объяснил, что поможет использовать WhatsApp на устаревших смартфонах

Рафаэль Залян

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Технологии
Киберэксперт объяснил, что поможет использовать WhatsApp на устаревших смартфонах
Фото: Unsplash

Компания WhatsApp в сентябре объявила о прекращении поддержки iOS 10 и Android 4. Программа продолжала работать, но не получала обновлений. В связи с чем 31 декабря этого года более 40 девайсов разных моделей перестанут запускать мессенджер. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли уже сейчас менять свой телефон или достаточно обновить операционку устройства, чтобы мессенджер вновь заработал.

По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, WhatsApp ранее сообщал, что система вводит большое количество нововведений и некоторые устаревшие смартфоны не смогут вытянуть обновления.

— Компания указала около 49 устройств из серии iPhone, LG, Samsung Galaxy, Sony Xperia, Wiko и другие, — рассказал Парфентьев. — Когда поставщик услуг сообщает о возникновении подобной проблемы, он сообщает и о путях решения. В случае с устаревшими устройствами достаточно произвести апгрейтинг, то есть обновление операционной системы смартфона, чтобы новые опции мессенджера стали вам доступны.

Если решить проблему таким образом не удастся, тогда следует приобрести USB-флеш-накопитель, который позволит увеличить память вашего устройства и позволит далее пользоваться мессенджером.

Не сработали оба варианта? В таком случае, по словам Парфентьева, единственным выходом из ситуации станет покупка нового мобильного устройства.

Между тем мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов. Это связано с отказом от обновления приложения для моделей гаджетов. В перечень вошли iPhone 5, iPhone 5c, смартфоны серии Samsung Galaxy, а также линейка Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

Лишатся доступа к WhatsApp несколько гаджетов из серии LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Отмечается, что для использования мессенджера владельцам устройств придется приобрести более новый девайс.

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