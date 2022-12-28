«Такое бывает»: Влад Кадони покинул реалити-шоу «ДОМ-2»

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Черный маг и телеведущий Влад Кадони подтвердил слухи о своем уходе из реалити-шоу «ДОМ-2». По его словам, расставание с проектом прошло без скандалов, так как в этом году просто не была достигнута договоренность по продлению контракта.

— Прошу не искать в этом каких-то подоплек, интриг и подводных камней. Все очень прозаично. Каждый год в декабре мы обсуждаем условия контракта с руководством, в этом году мы не договорились. Все. Такое бывает, — сказал он.

Кадони отметил, что ходившие слухи о развернутом скандале являются «теорией заговора». За время своего участия маг полюбил проект и поэтому не хотел уходит с шумом. По словам телеведущего, он будет скучать по всем участникам «ДОМа-2», передает StarHit.

До этого стало стало известно, что Влад Кадони перенес операцию, после чего рассказал подписчикам о своем состоянии. Ранее экстрасенс рассказывал, что его беспокоят проблемы с позвоночником. Однако из-за съемок в шоу «Наследники и самозванцы» операцию было решено перенести на более поздний срок.