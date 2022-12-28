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Мужчина с ножом ворвался в магазин на востоке Москвы и украл масло

Георгий Соланович
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Мужчина с ножом ворвался в магазин на востоке Москвы и украл масло
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, Восточный административный округ, район Ивановское Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин на востоке Москвы, откуда было украдено масло. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по столице в среду, 28 декабря.

В пресс-службе отметили, что налетчик также похитил из магазина рыбу.

— По версии полиции, злоумышленник, находясь в торговом зале, стал прятать под верхнюю одежду товар. Противоправные действия покупателя увидели продавцы. Сотрудники службы охраны сделали посетителю замечание, на которое мужчина не отреагировал и направился к выходу с похищенными продуктами. Когда работники организации попытались его остановить, гражданин стал угрожать им ножом. Ему удалось скрыться, — говорится в сообщении главка.

Полицейским удалось задержать предполагаемого вора. Им оказался 24-летний приезжий мужчина. Во время досмотра правоохранители изъяли у него нож, а также похищенную продукцию. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый заключен под стражу.

Другого вора полицейские задержали в центре столицы. Злоумышленник воспользовался тем, что один из пассажиров Ярославского вокзала был пьян, и вытащил телефон у него из кармана.

Полиция Задержания Район Ивановское
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