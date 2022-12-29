Пульмонолог Гамбарян предупредила о риске образования рубцов в легких после гриппа

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После перенесенной вирусной пневмонии, которая была вызвана гриппом, может развиться фиброз (образование рубцов в легких). Об этом сообщила врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

— Фиброз не так быстро развивается, а только если человек перенес пневмонию. Речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях орган уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. Это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается в двух легких и практически на всей поверхности. Потом человек просто умирает, — рассказала медик.

Она отметила, что развивается фиброз после сильного длительного воспаления в легких и недостаточного лечения. Гамбарян предупредила, что после воспаления легких необходимо длительное время для восстановления легочной ткани — месяц как минимум.

— Необходимо полноценное лечение, включая не только антибактериальную и антивирусную терапию, но и направленную на рассасывание этих процессов, чтобы не замещалась легочная ткань соединительной. Чтобы этот фиброз не развивался. Тут обязательно должна быть реабилитационная терапия и дыхательная гимнастика, — сообщила пульмонолог в беседе с Ura.ru.

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