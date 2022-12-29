Мастер-классы и тренировки по керлингу пройдут на Школьной улице
С 23 декабря по 8 января на Школьной улице в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят тренировки и мастер-классы по керлингу. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 29 декабря.
— Проводить тренировки по керлингу и знакомить с игрой ярких российских спортсменов — добрая традиция фестиваля «Путешествие в Рождество». Москвичи приходят на нашу площадку целыми семьями, чтобы зарядиться позитивным эмоциями, весело провести время на свяжем воздухе и узнать что-то новое, — рассказали в Федерации керлинга России.
Гости площадки могут принять участие в занятиях и мини-турнирах по керлингу. Все мероприятия проводятся под руководством профессиональных инструкторов, которые подробно объяснят все правила игры и помогут выиграть свою первую встречу с соперником.
Кроме того, организаторы выделили специальное время для детей участников спецоперации. Всего москвичам будет предложено две ледовые дорожки длиной 35 метров, которые оборудованы всем необходимым инвентарем.
Накануне сообщалось, что научная студия МГТУ имени Н. Э. Баумана подготовила для гостей необычную программу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Так, например, москвичей ждет знакомство с робототехникой и трехмерным моделированием.