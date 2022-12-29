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Мастер-классы и тренировки по керлингу пройдут на Школьной улице

Александр Афонин
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Мастер-классы и тренировки по керлингу пройдут на Школьной улице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Школьная улица Карта всех событий

С 23 декабря по 8 января на Школьной улице в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят тренировки и мастер-классы по керлингу. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 29 декабря.

— Проводить тренировки по керлингу и знакомить с игрой ярких российских спортсменов — добрая традиция фестиваля «Путешествие в Рождество». Москвичи приходят на нашу площадку целыми семьями, чтобы зарядиться позитивным эмоциями, весело провести время на свяжем воздухе и узнать что-то новое, — рассказали в Федерации керлинга России.

Мастер-классы и тренировки по керлингу пройдут на Школьной улице Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Гости площадки могут принять участие в занятиях и мини-турнирах по керлингу. Все мероприятия проводятся под руководством профессиональных инструкторов, которые подробно объяснят все правила игры и помогут выиграть свою первую встречу с соперником.

Кроме того, организаторы выделили специальное время для детей участников спецоперации. Всего москвичам будет предложено две ледовые дорожки длиной 35 метров, которые оборудованы всем необходимым инвентарем.

Мастер-классы и тренировки по керлингу пройдут на Школьной улице Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Накануне сообщалось, что научная студия МГТУ имени Н. Э. Баумана подготовила для гостей необычную программу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Так, например, москвичей ждет знакомство с робототехникой и трехмерным моделированием.

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